«Барселона» не предложит Дембеле зарплату больше € 8 млн в год

«Барселона» не сможет предложить нападающему Усману Дембеле зарплату больше € 8 млн в год, сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».

Каталонский клуб намерен сосредоточиться на продлении соглашении с Гави, при этом собирается сохранить в своём составе и француза. Ранее сообщалось, что от переговоров с Дембеле зависит и трансферная политика «Барселоны» в летнее трансферное окно. Так, от того, останется ли нападающий, зависит вероятность приобретения каталонцами нападающего «Лидса» Рафиньи.

24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, дважды отличившись и отдав девять результативных передач. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона. Если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.