Уткин: нынешняя ситуация может стать сплачивающим началом для игроков сборной России

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о нынешней ситуации сборной России после того, как РФС не лишил членства в ФИФА.
«Россия остаётся полноправным членом ФИФА, но и вопросов остаётся куча. А как теперь быть с еврокубками, откуда исключили московский «Спартак» без игры? А как быть с участием в Лиге наций, которая играется уже в июне? Всё это очень любопытные вопросы.
Скажу от себя: мне страшно любопытно было бы посмотреть на игру сборной России в ближайшее время. Потому что в ситуации, когда все против, когда тебя едва ли не лишили возможности поехать на чемпионат мира, можно сделать так, чтобы это стало сплачивающим началом для игроков.
В соцсетях я видел массу размышлений на тему «а что было бы, если бы Россия всё-таки сыграла с Польшей». Польша убедительно обыграла команду Швеции. Любопытно было бы посмотреть на Россию в этой ситуации, которая могла бы быть как обескураживающей, так и вызывающей сплочённость. Но мы этого не узнаем. Что будет дальше – скажет спортивный суд», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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