Хвича Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал»

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский «Рубин», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Кандидатуру 21-летнего грузинского вингера рассматривает лондонский «Арсенал», информирует AreaNapoli.

Согласно сведениям источника, основным претендентом на покупку Кварацхелии по-прежнему является «Наполи». Однако «Арсенал» включился в борьбу за футболиста и всерьёз намерен заполучить его.

«Канониры» собирали информацию о Хвиче последние несколько месяцев и даже были готовы рассмотреть возможность его подписания в марте. Однако АПЛ запретила своим клубам приглашать игроков, приостановивших контракты с клубами из России и Украины.

Таким образом, «Арсенал» попытается подписать Хвичу летом. В лондонском клубе надеются, что удастся приобрести Кварацхелию менее чем за € 15 млн. А «Наполи» опасается повторения истории с Николя Пепе, который был их трансферной целью, но в итоге перешёл в «Арсенал».

Напомним, Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. Весной 2022 года Хвича расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.

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