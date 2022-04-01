«Эвертон» нацелился на защитника «Лестер Сити» и сборной Дании

Защитник «Лестер Сити» Янник Вестергор может летом сменить команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Эвертон», сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider.



По информации источника, один из директоров «ирисок» Кевин Телвелл следил за футболистом во время товарищеского матча сборных Дании и Сербии (3:0).



Вестергор выступает за «Лестер» с лета 2021 года, куда перешёл из «Саутгемптона» за € 17,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в десяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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