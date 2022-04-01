Главный тренер сборной Англии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.
«Это первый чемпионат мира в мусульманской стране, первый чемпионат мира на Ближнем Востоке, так что это совершенно другое ощущение в культурном плане. Я поехал на чемпионат мира в Южную Африку в 2010 году, впервые побывал на африканском континенте, и это был потрясающий опыт. Я поехал в Бразилию в 2014 году и опять получил незабываемый опыт.
Частью чемпионата мира является посещение мест, в которых у вас не было возможности побывать. Я люблю путешествовать, и если есть возможность поехать куда-нибудь, чтобы улучшить свои знания о мире и культуре, я буду первым, кто ей воспользуется.
Какие планы на предстоящий ЧМ? Если мы сможем выйти в полуфинал, мы сможем выйти в финал, что мы уже делали на Евро. И если мы сможем выйти в финал, мы можем выиграть чемпионат мира», — цитирует Саутгейта The Guardian.
- 1 апреля 2022
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