Бруну Фернандеш вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков после подписания нового соглашения с «красными дьяволами», сообщает The Guardian.
По новому контракту зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год. Переговоры о продлении контракта велись с лета прошлого года, но прогресс в них наметился две недели назад.
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
- 1 апреля 2022
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
11:58
-
11:51
-
11:48
-
11:48
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:58
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:22
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:41
-
09:39
-
09:21
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
06:24
-
06:01
-
03:58
-
03:34
-
03:14
-
02:57
-
02:33
-
02:17
-
02:09
-
01:55