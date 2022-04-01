Бруну Фернандеш вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков после подписания нового соглашения с «красными дьяволами», сообщает The Guardian.

По новому контракту зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год. Переговоры о продлении контракта велись с лета прошлого года, но прогресс в них наметился две недели назад.



Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.