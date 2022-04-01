Степашин: у Смолова в «Динамо» третья молодость. Надеюсь, он раскроется с «Краснодаром»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о нападающем команды Фёдоре Смолове.



«У Фёдора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в «Динамо» пришел как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом.



У нас следующая игра с «Краснодаром», надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», — цитирует Степашина ТАСС.



Смолов с января текущего года выступает за «Динамо», куда перешёл из «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.



В нынешнем розыгрыше чемпионата России у нападающего 10 голов в 19 матчах. Также Смолов сыграл в одном матче Кубка России, в котором забил один гол.



Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится в воскресенье, 3 апреля.

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