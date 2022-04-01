Экс-игрок «Ливерпуля» сравнил игру Диаса и Суареса за мерсисайдцев

Экс-игрок «Ливерпуля» Стюарт Даунинг сравнил игру нападающего мерсисайдцев Луиса Диаса и Луиса Суареса, также ранее выступавшего за «Ливерпуль».
«Диас был великолепен. Первое, на что я смотрю, когда игрок приходит в Премьер-лигу, — это физическая форма. Он этим немного похож на Суареса. У него были все нужные способности, но у него было и горячее желание никогда не сдаваться. Я смотрю на Диаса и вижу то же желание.
Ему помогает то, что команда побеждает, а вокруг него невероятные игроки. Он смог закрепиться в команде и выглядит так, будто провел здесь много лет. То, что он смог это сделать, многое говорит о нем», — цитирует Даунинга Goal.
Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе текущего года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.
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