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«Милан» представил четвёртый комплект формы. Фото

«Милан» представил четвёртый комплект формы. Фото
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«Милан» совместно с Puma представили новую коллекцию формы в сотрудничестве с ведущим итальянским брендом уличной одежды NEMEN.

Фото: Официальный сайт ФК «Милан»

«Созданная для «Милана», клуба, который является синонимом стиля, моды и инноваций, новая коллекция прекрасно воплощает эти ценности, объединяя стильный дизайн, вдохновленный культурой футбольной моды вне поля, и инновационные материалы», — сообщает официальный сайт клуба.

«Милан» презентует новую форму 4 апреля в матче с «Болоньей».

Фото: Официальный сайт ФК «Милан»

«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. Второе место в турнирной таблице занимает «Наполи», у неаполитанцев 63 очка. «Интер» с 60 очками замыкает тройку призёров чемпионата Италии. При этом подопечные Симоне Индзаги имеют матч в запасе.

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