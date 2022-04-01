«Милан» представил четвёртый комплект формы. Фото

«Милан» совместно с Puma представили новую коллекцию формы в сотрудничестве с ведущим итальянским брендом уличной одежды NEMEN.
Фото: Официальный сайт ФК «Милан»
«Созданная для «Милана», клуба, который является синонимом стиля, моды и инноваций, новая коллекция прекрасно воплощает эти ценности, объединяя стильный дизайн, вдохновленный культурой футбольной моды вне поля, и инновационные материалы», — сообщает официальный сайт клуба.
«Милан» презентует новую форму 4 апреля в матче с «Болоньей».
Фото: Официальный сайт ФК «Милан»
«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. Второе место в турнирной таблице занимает «Наполи», у неаполитанцев 63 очка. «Интер» с 60 очками замыкает тройку призёров чемпионата Италии. При этом подопечные Симоне Индзаги имеют матч в запасе.
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