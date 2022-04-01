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«Лестер Сити» может купить форварда сборной Бельгии. Им интересуются ещё 4 клуба АПЛ

«Лестер Сити» может купить форварда сборной Бельгии. Им интересуются ещё 4 клуба АПЛ
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Нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бельгийца заинтересован «Лестер Сити», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, помимо «лис», форварда в своём составе хотят видеть «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед», «Лидс Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Действующее соглашение Де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 27 млн.

В нынешнем сезоне Де Кетеларе сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в шести матчах и забил один гол.

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