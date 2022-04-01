Форвард «Локомотива» Изидор обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор записал видеообращение к болельщикам железнодорожников в преддверии московского дерби со «Спартаком».
«Я надеюсь, что вас будет много на дерби против «Спартака», потому что вы нужны нам, чтобы выиграть эту игру! Я надеюсь, вы будете здесь. Приходите на стадион!» — сказал Вильсон Изидор на видео в телеграм-канале «Локомотива».
Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 9-м месте.
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