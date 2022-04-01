«Настал мой последний день в клубе. С 1 апреля!». «Рубин» пошутил о возможном уходе Тальби

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби обратился к болельщикам клуба. Видео с обращением тунисца опубликовала пресс-служба казанцев в телеграм-канале.
«Ну что ж, вот и настал мой последний день в «Рубине». Это было интересное приключение. И в этот день я хотел бы сказать кое-что важное фанатам «Рубина»… У вас спина белая!
С 1 апреля! Сегодня мы будем биться все вместе. За клуб, за город и весь Татарстан. Каждый болельщик важен для нас и увеличивает шансы на победу сегодня», — сказал Тальби.
23-летний Тальби в международную паузу выступал в составе сборной Туниса. В «Рубин» защитник перешёл летом 2021 года из итальянского «Беневенто» за € 900 тыс. В нынешнем сезоне Тальби в 17 матчах Российской Премьер-Лиги не смог отметиться результативными действиями.
Сегодня, 1 апреля, «Рубин» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 1 апреля 2022
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