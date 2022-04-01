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Полузащитник «Спартака» Шильцов отреагировал на интерес «Крыльев Советов»

Полузащитник «Спартака» Шильцов отреагировал на интерес «Крыльев Советов»
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Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов прокомментировал информацию об интересе со стороны самарских «Крыльев Советов».

«Да, слышал о таких разговорах, о том, что некоторые клубы следят за мной, подробностей не знаю. Конечно, было бы интересно регулярно выступать на уровне РПЛ. Но понятно, что лучше всего делать это в составе «Спартака». Это родной клуб, воспитавший меня, хочу принести ему пользу. Сейчас думаю именно так, а что будет дальше посмотрим», — сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

19-летний Шильцов в нынешнем чемпионате ФНЛ в составе «Спартака-2» забил 6 мячей, 4 из которых в весенней части первенства. В активе игрока также 2 голевые передачи. Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает в мае 2023 года.

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