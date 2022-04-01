Степашин – о форме «Динамо» в РПЛ: сбавили из-за психологии. В тройке надо быть
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о форме бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
«Сбавили, я думаю, из-за психологии, переживаний, связанных с тем, что произошло. Жалко, что уехал Воронин — он мотиватор был бесподобный, и я его помню, когда он у нас еще играл. С «Ростовом» надо было дожимать, ну и, конечно, со «Спартаком» тоже. Но в тройке надо быть — деваться некуда», — цитирует Степашина ТАСС.
В последних трёх матчах «Динамо» одержало лишь одну победу – в игре с «Арсеналом» (4:1). Бело-голубые уступили «Спартаку» (0:2) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
После 22 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге «Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице. Бело-голубые имеют в своём активе 43 очка.
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