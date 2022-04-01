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Бруну Фернандеш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
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Португальский полузащитник Бруну Фернандеш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед». Игрок подписал с «красными дьяволами» соглашение до 2026 года.

«С того момента, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед», у меня сложились особые отношения с клубом и нашими замечательными болельщиками. Я вырос, наблюдая за этой командой и мечтая когда-нибудь сыграть в её составе. Эта мечта стала реальностью и большой честью для меня.

Даже после двух лет в команде всё так же приятно выйти на «Олд Траффорд», услышать, как болельщики скандируют моё имя, и забить гол перед фанатской трибуной. Носить футболку «МЮ» и сражаться за этот невероятный клуб – это настоящая привилегия.

Я хочу добиться гораздо большего в составе «МЮ», и я знаю, что такое же желание есть у остальной части команды и персонала. Больше всего на свете мы хотим дать болельщикам повод для радости, который они заслуживают.

За последние годы у нас было несколько замечательных моментов, но лучшее еще впереди!» — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2026 года
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