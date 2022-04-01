Мостовой: «Рубин» потерял хороший актив, отпустив Кварацхелию свободным агентом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Хвичи Кварацхелии из «Рубина». Напомним, ранее стало известно, что грузинский атакующий полузащитник расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию.

«По уходу Хвичи может быть много актуальных версий, но ясно одно: отпустив Кварацхелию свободным агентом, «Рубин» потерял хороший актив. В тот момент, когда Хвичу хотели продать, когда он был на пике, его не отпустили. «Рубину» можно было бы заработать хорошие деньги. Непонятно, почему в то время он в итоге остался в команде.



С уходом Хвичи «Рубин» проиграл по всем статьям: и финансово, и в игровом плане, потеряв ключевого футболиста. Но кто же знал, что будет такая ситуация? Никто не мог этого предвидеть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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