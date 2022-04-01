Игрок «Шахтёра» Судаков: народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу

Футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своей волонтёрской деятельности, которой он занимается во время военных действий в Украине.

«Так как моя жена в положении, у нас даже были планы рожать в Киеве. Но в один момент позвонило руководство «Шахтёра» и сказало, что нужно срочно выезжать из Киева. Нам повезло, нам помогли люди, нашли жильё и приютили нас тут, во Львове.



Сначала, первые дней пять, мы вообще ничего не делали, просто сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтёрскую поддержку. Закупили немного продуктов, помогали лекарствами, кому нужно. Мы постарались по максимуму помочь тем, кто нуждается в помощи.



Понятно, что у нас нет каких-то больших возможностей, но, по крайней мере, мы помогли каким-то людям лекарствами и продуктами. Мы хотели и дальше продолжать свою деятельность, но получилось так, что мы выехали во Львов. Здесь мы тоже стараемся помогать, чем можем, какими-то финансами. Всё, что касается каких-то медикаментов, продуктов — это тоже очень важно. Сейчас Фонд Рината Ахметова тоже много помогает. Народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу», — приводит слова Судакова сайт телеканала «Футбол 1/2/3».