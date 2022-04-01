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«Интер» и «Арсенал» хотят приобрести форварда сборной Италии

«Интер» и «Арсенал» хотят приобрести форварда сборной Италии
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Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может летом сменить команду. В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Интер» и «Арсенал», сообщает FC Inter News.

По информации источника, «канониры» попытаются подписать форварда, если им не удастся договориться с другими кандидатами.

Скамакка выступает за «Сассуоло» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Скамакка сыграл в 28 матчах, в которых забил 13 голов.

С 2021 года нападающий вызывается в сборную Италии, за которую успел провести три матча. В этих играх футболист не сумел отметиться результативными действиями.

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