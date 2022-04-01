Наумов: «Локомотиву» и «Спартаку» не за что бороться в этом сезоне, но в дерби будет битва

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил турнирные перспективы железнодорожников и московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.

«Даже если «Локомотиву» и «Спартаку» не за что бороться в этом сезоне по турнирной таблице, они будут биться на поле. Ни «Локомотиву», ни «Спартаку» не на что рассчитывать, но дерби — это принципиальный матч, всегда битва. Нисколько не сомневаюсь в интересной игре.



Тревожно, что из-за дисквалификации не будет Жемалетдинова, это немного ослабит «Локо». Команды примерно в равных условиях, но железнодорожники играют в Черкизово — это небольшое преимущество. Думаю, будет боевая и результативная ничья», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.