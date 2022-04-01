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Левандовски: к 33 годам я, возможно, достиг пика. Надеюсь, это продлится как можно дольше

Левандовски: к 33 годам я, возможно, достиг пика. Надеюсь, это продлится как можно дольше
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своей форме.

«К 33 годам я, возможно, достиг пика, но это может продолжаться ещё несколько лет. Смена программы питания и тренировочного режима, на что мы пошли вместе с женой, приносит свои плоды. Я получил награду за терпение. Надеюсь, это продлиться как можно дольше.

Оскорбит ли меня подписание «Баварией» другого форварда, например, Холанда? Для меня такой вопрос не стоит. Я знаю себе цену и думаю, что должен играть лучший», — цитирует Левандовски Presse Augsburg со ссылкой на FC Style Magazine.

В нынешнем сезоне Левандовски в 37 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.

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