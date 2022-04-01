Мостовой: в дерби «Локо» — «Спартак» нет никакой ценности. Цель команд — завершить сезон

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Почти у всех команд в этом сезоне цель только одна — завершить сезон. В дерби «Локомотив» — «Спартак» уже нет никакой ценности. Команды не участвуют в чемпионской гонке, как «Зенит», «Динамо» и ЦСКА, который хорошо усилился и не потерял ни одного игрока.



Завтра у «Спартака» немного больше шансов, команда выглядит вариативнее и интереснее, чем «Локо». У красно-белых выше индивидуальное мастерство игроков. В «Локомотиве» почти разобранная команда, немного осталось футболистов, которые могут решить исход встречи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.