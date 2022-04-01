Роберт Левандовски может перейти в «Барселону» или «Пари Сен-Жермен»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может сменить команду.



Как сообщает в соцсетях журналист Кристиан Фальк, агент футболиста Пини Захави предлагает услуги поляка «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что руководство «Баварии» знает о действиях представителя Левандовского.



Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.