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Роберт Левандовски может перейти в «Барселону» или «Пари Сен-Жермен»

Роберт Левандовски может перейти в «Барселону» или «Пари Сен-Жермен»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может сменить команду.

Как сообщает в соцсетях журналист Кристиан Фальк, агент футболиста Пини Захави предлагает услуги поляка «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что руководство «Баварии» знает о действиях представителя Левандовского.

Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

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