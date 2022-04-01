Главный тренер «Лацио» Сарри может продлить контракт с клубом
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри может продлить контракт с римским клубом, сообщает Football Italia.
По информации источника, наставник уже встречался с президентом «орлов» Клаудио Лотито. Руководство клуба хочет продлить контракт с Сарри, но поражение «Лацио» в римском дерби (0:3) внесло неопределённость в будущее переговоров. В ближайшее время Сарри и Лотито снова встретятся, чтобы обсудить новый контракт.
Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Действующее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Римляне имеют в своём активе 49 очков после 30 сыгранных туров.
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