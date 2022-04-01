Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 23-го тура

Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 23-м туре состоятся следующие восемь встреч:

1 апреля (пятница)

«Рубин» — «Химки» (Казань, 19:00 мск)

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа» (Самара, 14:00 мск)

«Арсенал» — «Ахмат» (Тула, 14:00 мск)

«Ростов» — «Нижний Новгород» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)

«Локомотив» — «Спартак» (Москва, 19:30 мск)

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 14:00 мск)

ЦСКА – «Урал» (Москва, 16:30 мск)

«Сочи» — «Зенит» (Сочи, 19:00 мск)

После 22 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).