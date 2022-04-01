Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 23-го тура
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Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 23-м туре состоятся следующие восемь встреч:
1 апреля (пятница)
- «Рубин» — «Химки» (Казань, 19:00 мск)
2 апреля (суббота)
- «Крылья Советов» — «Уфа» (Самара, 14:00 мск)
- «Арсенал» — «Ахмат» (Тула, 14:00 мск)
- «Ростов» — «Нижний Новгород» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
- «Локомотив» — «Спартак» (Москва, 19:30 мск)
3 апреля (воскресенье)
- «Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 14:00 мск)
- ЦСКА – «Урал» (Москва, 16:30 мск)
- «Сочи» — «Зенит» (Сочи, 19:00 мск)
После 22 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).
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