«Реал» подписал защитника донецкого «Шахтёра»

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в мадридский «Реал», информирует официальный сайт «горняков».
Тобиас будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/2023 на правах аренды. По условиям соглашения у «Реала» также есть опция выкупа футболиста. СМИ сообщали, что сумма возможного выкупа, прописанная в контракте защитника со «сливочными», составляет € 18 млн.
18-летний защитник перешёл в «Шахтёр» в январе 2022 года из «Интернасьонала» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Примечательно, что Тобиас ещё не провёл за «горняков» ни одного официального матча.
Напомним, ранее ФИФА заявила, что контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за ситуации в стране.
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