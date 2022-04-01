Перед штаб-квартирой ФИФА прошла акция протеста против проведения ЧМ по футболу в Катаре

В знак протеста против проведения чемпионата мира по футболу в Катаре художник Фолькер-Йоханнес Триб и рабочие ассоциации социального обеспечения выгрузили 6500 мешков в виде футбольных мячей, наполненных песком, перед штаб-квартирой ФИФА. Число мешков символизирует число рабочих, погибших за время подготовки к проведению мундиаля, согласно данным The Guardian.
«Многие тысячи людей погибли в Катаре при строительстве стадионов для чемпионата мира. С ними обращались как с рабами, и они умирали от жары, истощения или отсутствия мер предосторожности. Это было принято как ФИФА, так и правительством Катара», — приводит слова Триба Bild.
Организатор чемпионата мира 2022 года Катар подвергается критике за ситуацию с правами человека и условия для иностранных рабочих с тех пор, как он был выбран ФИФА в конце 2010 года.
- 1 апреля 2022
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