Актёр Баринов считает «Спартак» фаворитом в предстоящем дерби с «Локомотивом»

Актёр Валерий Баринов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Считаю «Спартак» фаворитом. Но «Локомотив» умеет упираться, только с обороной сейчас не очень хорошо. Думаю, что еще может быть ничья. «Локомотив» что-то выигрывает, упирается.



Читал интервью, где говорили: «Теперь будем играть в новый футбол, которого еще не видели в России». Болельщики воодушевлены после такого заявления. Не надо нам новенького — верните старенькое. Иначе так и будем по горке буксовать. Уже даже не хочется слушать этих словоблудов. Понимаете, «Локомотив» для многих и для меня, в частности, очень много значил: это был большой кусок моей жизни. А сейчас просто плюнули и растоптали», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.