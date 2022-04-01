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Юрген Клопп высказался о введении пяти замен в АПЛ со следующего сезона

Юрген Клопп высказался о введении пяти замен в АПЛ со следующего сезона
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о введении пяти замен в английской Премьер-лиги со следующего сезона.

«Прекрасные новости для футбола, отличные новости для игроков. Мы все говорили об этом, о том, что матчей не станет меньше.

Благодаря своим знаниям мы стараемся помочь игрокам, насколько можем, но интенсивность в играх очень высока. Мы должны сделать всё, что можем», — цитирует Клоппа BBC.

Вчера, 31 марта, прошло собрание клубов Премьер-лиги; по его итогам со следующего сезона клубам разрешено использовать пять замен, которые будут производиться три раза по ходу матча, с дополнительной возможностью замены в перерыве.

Кроме того, сегодня Премьер-лига обновила оставшиеся меры по борьбе с COVID-19. С 4 апреля лига отменит тестирование игроков и персонала на COVID-19 два раза в неделю, так как возвращается к обычному режиму работы.

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