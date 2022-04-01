«Целей и задач у команд сейчас мало». Булыкин — о предстоящей игре «Локомотив» — «Спартак»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
«Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома, при своих болельщиках, я думаю, что шансы команд — 50 на 50. Это дерби, будет большой ажиотаж, поэтому оцениваю шансы равными. Целей и задач у команд сейчас мало, но то, что это дерби, подогреет ажиотаж вокруг матча. Должен состояться интенсивный и результативный матч при хорошей поддержке трибун», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» пройдёт в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:09
-
15:52
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:32
Партнерский контент