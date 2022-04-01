«Целей и задач у команд сейчас мало». Булыкин — о предстоящей игре «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»

«Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома, при своих болельщиках, я думаю, что шансы команд — 50 на 50. Это дерби, будет большой ажиотаж, поэтому оцениваю шансы равными. Целей и задач у команд сейчас мало, но то, что это дерби, подогреет ажиотаж вокруг матча. Должен состояться интенсивный и результативный матч при хорошей поддержке трибун», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» пройдёт в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.