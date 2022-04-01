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Агуэро заявил, что не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022

Агуэро заявил, что не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своих планах посетить ЧМ-2022 в Катаре.

«Я разговаривал с Чики Тапиа, президентом Аргентинской футбольной ассоциации, и дал ему понять, что хочу хорошо провести время во время мундиаля. Я еду в Катар, но как болельщик.

У меня прекрасные отношения со всеми из сборной, но я не вижу себя в тренерском штабе и с игроками на повседневной основе. Это роль, которая сейчас не для меня.

У меня был разговор с Месси, он и Скалони дали мне представление о том, чего они от меня хотят. Я попросил их дать некоторое время подумать над этим, а затем сказал Чики, что не готов к этому. Я буду доступен на любом мероприятии, связанном со сборной Аргентины, в качестве посла, но я не хочу нести повседневную ответственность за команду», — цитирует Агуэро Goal.

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