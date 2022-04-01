РФС разрешил клубам использовать в РПЛ легионеров, заявленных в ФНЛ

Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Российской Премьер-Лиги. Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, смогут играть и в элитном дивизионе чемпионата России.
«Внести изменения в пункт 12.9.1 Регламента Тинькофф Российской Премьер-Лиги (Тинькофф Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2021-2022 гг. и изложить его в следующей редакции:
«Легионеры, заявленные Клубом для участия в Первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной Регламентом Первенства ФНЛ, вправе выступать в Чемпионате», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков до решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.
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