Тошич: уверен, что россияне будут болеть за сборную Сербии на чемпионате мира

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Тобол», рассчитывает, что российские болельщики будут болеть за сборную Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Помню, что были моменты, когда я играл за сборную Сербии и наша команда не попадала на чемпионат Европы, а сборная России играла в турнире. Тогда я и многие сербы болели за российскую сборную. Так что уверен, что большинство россиян во время чемпионата мира будут поддерживать Сербию. Каждый из сербских игроков будет чувствовать эту поддержку, благодаря этому футболистам будет легче.



Надеюсь, что всё это скоро закончится, и российские футболисты и остальные спортсмены будут заниматься своей работой, выступая на чемпионатах мира и Европы. Мы все желаем, чтобы всё в мире было нормально», — цитирует Тошича «Матч ТВ».

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