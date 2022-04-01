Геннадий Орлов: мы хотим играть в Европе, нам хорошо от этой жизни

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, стоит ли России рассмотреть вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию.
«Мы хотим играть в Европе. Мы уже играли в Европе, и нам хорошо от этих матчей, от этой жизни — европейской футбольной. Ну чего вы тут придумываете? Посмотрим, как дальше будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее СМИ сообщали, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Это связано со спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины.
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