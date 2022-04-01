Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Садио Мане в клубе

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Салиф Диао высказался о нападающем мерсисайдцев Садио Мане. Ранее издание Goal сообщило, что переговоры между игроком и руководством красных зашли в тупик.
«Переговоры о новом контракте — это то, с чем нужно разобраться как можно скорее. Мы все хотели бы, чтобы Мане остался, но я не знаю, каковы планы клуба на будущее.
Несмотря на то что он звезда, даже в Сенегале всё ещё есть ощущение, что иногда, возможно, его величие не на том уровне, на котором он мог бы выступать. Мы разочарованы тем, что он так и не выиграл «Золотой мяч». Он выиграл все трофеи с клубом, но люди за него не голосовали. Это очень разочаровывает.
И когда идут обсуждения контракта, а дела не продвигаются, возникает ощущение, что, может быть, клуб не хочет заключать с ним новый контракт? Я не знаю», — приводит слова Диао Goal.
- 1 апреля 2022
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:09
-
15:52
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:32