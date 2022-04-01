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Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Садио Мане в клубе

Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Садио Мане в клубе
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Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Салиф Диао высказался о нападающем мерсисайдцев Садио Мане. Ранее издание Goal сообщило, что переговоры между игроком и руководством красных зашли в тупик.

«Переговоры о новом контракте — это то, с чем нужно разобраться как можно скорее. Мы все хотели бы, чтобы Мане остался, но я не знаю, каковы планы клуба на будущее.

Несмотря на то что он звезда, даже в Сенегале всё ещё есть ощущение, что иногда, возможно, его величие не на том уровне, на котором он мог бы выступать. Мы разочарованы тем, что он так и не выиграл «Золотой мяч». Он выиграл все трофеи с клубом, но люди за него не голосовали. Это очень разочаровывает.

И когда идут обсуждения контракта, а дела не продвигаются, возникает ощущение, что, может быть, клуб не хочет заключать с ним новый контракт? Я не знаю», — приводит слова Диао Goal.

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