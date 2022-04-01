«Рубин» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 апреля, состоится матч «Рубин» — «Химки». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Химки».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему будут помогать ассистенты Роман Усачёв и Адлан Хатуев. Резервный рефери – Ранэль Зияков.



После 22 сыгранных туров в чемпионате России «Рубин» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Химки» с 18 очками находятся на последнем, 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит» (48).