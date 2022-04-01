Геннадий Орлов: дай бог, чтобы матч Россия — Украина закончился мирной ничьей

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в радиоэфире ответил на вопрос слушателя о том, как бы закончился футбольный матч Россия – Украина, если бы он сейчас состоялся.

«Дай бог, чтобы матч Россия — Украина закончился мирной ничьей. Есть вещи, о которых нельзя шутить. Это очень важный момент. Я грустный, потому что так же озадачен и озабочен происходящими событиями, как любой нормальный человек. И какой смысл это обсуждать?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Из-за этих санкций московский «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России лишилась шанса побороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

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