Нагельсман объявил, что стал вегетарианцем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман объявил о том, что уже месяц является вегетарианцем.
«Я также немного ностальгирую о том, что потерял прозвище «Хаки». Конечно, я не настолько альтруистичен и все равно приготовил бы мясной рулет. Но тогда это также немного лишает смысла мой переход на вегетарианство, потому что я покупаю мясо.
У меня нет никаких проблем, когда передо мной мясо. Я его не ем и слюни тоже не пускаю. У меня вообще нет чувства жертвенности.
Благополучие животных, безусловно, самая важная причина для меня, чтобы вы воздерживались от употребления в пищу существ, у которых есть глаза. Вторая важная проблема – защита окружающей среды. Этот момент важен для меня и должен быть важен для всех. Это убедило меня отказаться от мяса и рыбы», — приводит слова Нагельсмана Bild.
- 1 апреля 2022
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