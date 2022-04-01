Защитник «Лестера» Сёюнджю может перейти в «Ювентус»

Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю находится в состоянии неопределённости насчёт своего будущего в клубе после слухов об интересе к нему со стороны «Ювентуса», сообщает TEAMtalk.
Действующий контракт турецкого защитника истекает следующим летом. За игрока «Лестер» запрашивает сумму в £ 42 млн (€ 50 млн). Игроком также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Каталонский клуб уже пытался приобрести турка прошлым летом, но получил отказ от «Лестера».
Сёюнджю придётся решить, хочет ли он остаться в Англии или продолжить карьеру в новом чемпионате. Кроме него, «Лестер» может покинуть и полузащитник Юри Тилеманс.
«Лестер Сити» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 после 27 туров.
- 1 апреля 2022
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