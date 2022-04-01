Кечинов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для победы в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Мне как болельщику хотелось бы увидеть яркую игру, в которой будет забито много голов. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть «Локомотив»? Сыграть так, как они могут, – в полную силу. Понятное дело, что никаких турнирных задач две команды не решают. Перед «Спартаком» и «Локомотивом» всегда ставятся максимальные задачи: бороться за золото или хотя бы быть в тройке — сейчас этого нет.



«Спартак» на девятом месте, а «Локомотив» немного повыше. Считаю, что на данный момент команда Ваноли сильнее своего соперника. Думаю, что красно-белые фавориты в этой игре и должны побеждать», — сказал Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».