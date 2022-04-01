Кечинов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для победы в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
«Мне как болельщику хотелось бы увидеть яркую игру, в которой будет забито много голов. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть «Локомотив»? Сыграть так, как они могут, – в полную силу. Понятное дело, что никаких турнирных задач две команды не решают. Перед «Спартаком» и «Локомотивом» всегда ставятся максимальные задачи: бороться за золото или хотя бы быть в тройке — сейчас этого нет.
«Спартак» на девятом месте, а «Локомотив» немного повыше. Считаю, что на данный момент команда Ваноли сильнее своего соперника. Думаю, что красно-белые фавориты в этой игре и должны побеждать», — сказал Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:09
-
15:52
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:02
-
14:58