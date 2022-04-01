Самедов — об экс-главе академии «Локо» Кузьмичёве: человек, никак не связанный с футболом

Селекционер молодёжного департамента московского «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на слова в свой адрес со стороны бывшего директора академии железнодорожников Владимира Кузьмичёва.
«Слова Кузьмичёва? Кто это? Я не знаю, кто это. Это человек, никак не связанный с футболом», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Кузьмичёв в интервью «Матч ТВ» заявил, что уход Максима Мухина в ЦСКА и Никиты Иосифова в испанский «Вильярреал» — вина Самедова.
20-летний Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Локомотива» за € 170 тыс. За армейцев полузащитник в 21 матче не отметился результативными действиями.
20-летний Иосифов перешёл во вторую команду «Вильярреала» также прошлым летом. В 25 матчах во всех турнирах Иосифов забил шесть голов и отдал результативную передачу.
- 1 апреля 2022
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