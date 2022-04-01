Судьи и инспекторы РПЛ провели двухдневный сбор

23 арбитра и 20 инспекторов Российской Премьер-Лиги провели в Москве двухдневный сбор, сообщает пресс-служба РФС.



Под руководством менеджера судей РПЛ Николая Иванова и руководителя департамента инспектирования Сергея Фурсы члены судейского корпуса обсудили наиболее сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитра, с целью унифицировать трактовки эпизодов.



«В течение этих двух дней мы подробно разобрали наиболее резонансные пограничные эпизоды и вместе выработали единые трактовки, которые судьи должны применять начиная с ближайшего тура. Для меня очень важно слышать судей, поэтому во время занятий каждый мог высказать своё мнение по эпизоду. Уверен, что оставшуюся часть сезона наша команда проведёт на высоком уровне», — цитирует Николая Иванова пресс-служба РФС.



В рамках сбора 31 марта арбитры и инспекторы встретились с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

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