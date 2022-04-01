Алексей Березуцкий: с возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий согласился, что с возвращением его брата Василия Березуцкого в тренерский штаб московской команды у него прибавилось эмоций.



«Должен с вами согласиться, с его возвращением эмоций у всего нашего тренерского штаба действительно стало намного больше. Все мы прекрасно знаем и самого Василия, и его характер. И вообще он топ! Хотя на самом деле он сейчас на меня надавил и заставил это сказать», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.



Василий Березуцкий с апреля 2021 года был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре». В январе 2022 года Березуцкий вместе с белорусским специалистом был уволен из краснодарского клуба. Чуть позднее Василий вошёл в тренерский штаб ЦСКА.