«Рубин» — «Химки». Стартовые составы

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани матчем между «Рубином» и «Химками» откроется программа 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



Стартовые составы команд:

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.



«Химки» (Московская область): Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.

Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов, его ассистентами — Роман Усачёв и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Ранель Зияков.



Инспектор VAR — Василий Казарцев, его помощник — Андрей Болотенков.



Матч 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Химками» начнётся на стадионе «Ак Барс Арена» в 19:00 мск.