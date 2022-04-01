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«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Рубин» — «Химки». Стартовые составы

«Рубин» — «Химки». Стартовые составы
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани матчем между «Рубином» и «Химками» откроется программа 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Стартовые составы команд:

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.

«Химки» (Московская область): Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.

Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов, его ассистентами — Роман Усачёв и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Ранель Зияков.

Инспектор VAR — Василий Казарцев, его помощник — Андрей Болотенков.

Матч 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Химками» начнётся на стадионе «Ак Барс Арена» в 19:00 мск.

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