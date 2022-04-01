«Рубин» — «Химки». Стартовые составы
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани матчем между «Рубином» и «Химками» откроется программа 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Стартовые составы команд:
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.
«Химки» (Московская область): Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.
Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов, его ассистентами — Роман Усачёв и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Ранель Зияков.
Инспектор VAR — Василий Казарцев, его помощник — Андрей Болотенков.
Матч 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Химками» начнётся на стадионе «Ак Барс Арена» в 19:00 мск.
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