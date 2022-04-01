«Реал» теряет интерес к Холанду из-за травм игрока и требований Райолы

Мадридский «Реал» может отказаться от идеи подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, это связано с участившимися травмами 21-летнего норвежского футболиста и требованиями, которые выдвигает его агент Мино Райола.

В нынешнем сезоне Холанд в 23 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Нападающий перешёл в немецкий клуб из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года за € 20 млн. Соглашение между Холандом и «Боруссией» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Холанда оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

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