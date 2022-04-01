Матыцин: включение русского языка в список ФИФА — уважение к активной позиции РФС

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал итоги Конгресса ФИФА.



«То, что РФС не стали исключать – так это и не рассматривалось даже. А включение русского языка в список официальных языков ФИФА – знак уважения к тем событиям, которые Россия проводила на самом высоком уровне, к активной позиции РФС.



Думаю, разум восторжествует, негативные эмоции уйдут на второй план. Я надеюсь, международные федерации поймут, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно. Вот сейчас я на чемпионате России по лыжным гонкам и даже не представляю, как можно провести чемпионат мира без наших спортсменов. И зрелищность будет гораздо ниже.



ФИФА как одна из мощнейших федераций приняла сбалансированное решение. Это хороший импульс для других стран и их руководителей. Спорт – мощнейший фактор объединения и развития. Надеюсь, представители других международных федераций придут к пониманию, что российский спорт должен максимально быстро вернуться на мировую арену», — передает слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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