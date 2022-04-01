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«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
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«Начало обнадёживающее». «Рубин» опубликовал видео рукопожатия Слуцкого и Безбородова

«Начало обнадёживающее». «Рубин» опубликовал видео рукопожатия Слуцкого и Безбородова
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожал руку судье Владиславу Безбородову до игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале казанского клуба.

«Начало обнадёживающее», — подписано gif-видео.

Напомним, после игры с «Ростовом» Слуцкий выступил с критикой в адрес арбитра Виталия Мешкова. В начале их конфликта судья отказался пожимать главному тренеру казанской команды руку.

Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча, его ассистентами — Роман Усачёв и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Ранель Зияков.

Инспектор VAR — Василий Казарцев, его помощник — Андрей Болотенков.

Матч 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Химками» начнётся на стадионе «Ак Барс Арена» в 19:00 мск.

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