Результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре

В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по группам следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.
- 1 апреля 2022
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