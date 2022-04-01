Результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре

В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по группам следующим образом:



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис

Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

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