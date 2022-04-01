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Йоуни Хютия покинул департамент судейства РФС

Йоуни Хютия покинул департамент судейства РФС
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Заместитель руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Йоуни Хютия покинул свой пост, сообщает пресс-служба РФС.

Хютия приступил к работе в октябре прошлого года. В его обязанности входило обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование. Новым заместителем руководителя департамента судейства ранее был назначен Николай Иванов. Менеджером ассистентов судей РПЛ стал Антон Аверьянов.

Хютия начал карьеру арбитра в 1992 году. С 1997 по 2009 год финский специалист был арбитром категории ФИФА, а с 2013 года работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост руководителя судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

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