Йоуни Хютия покинул департамент судейства РФС

Заместитель руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Йоуни Хютия покинул свой пост, сообщает пресс-служба РФС.



Хютия приступил к работе в октябре прошлого года. В его обязанности входило обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование. Новым заместителем руководителя департамента судейства ранее был назначен Николай Иванов. Менеджером ассистентов судей РПЛ стал Антон Аверьянов.



Хютия начал карьеру арбитра в 1992 году. С 1997 по 2009 год финский специалист был арбитром категории ФИФА, а с 2013 года работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост руководителя судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

Новость по теме Судьи и инспекторы РПЛ провели двухдневный сбор