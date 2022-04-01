В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе Шиманьского по окончании сезона

В «Динамо» прокомментировали информацию о том, что полузащитник Себастьян Шиманьски покинет клуб по окончании текущего сезона.
«Не видим смысла комментировать многочисленные слухи. Шиманьски вернулся из сборной, провёл тренировки, в том числе сегодня с утра — и сейчас вместе с остальными игроками находится на пути в Краснодар на игру ближайшего тура» — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в «Динамо».
Ранее польское издание Pilka Nozna сообщило, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски сообщил главному тренеру команды Сандро Шварцу, что покинет клуб по окончании сезона.
Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Себастьян принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.
- 1 апреля 2022
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