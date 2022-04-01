Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе Шиманьского по окончании сезона

В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе Шиманьского по окончании сезона
Комментарии

В «Динамо» прокомментировали информацию о том, что полузащитник Себастьян Шиманьски покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Не видим смысла комментировать многочисленные слухи. Шиманьски вернулся из сборной, провёл тренировки, в том числе сегодня с утра — и сейчас вместе с остальными игроками находится на пути в Краснодар на игру ближайшего тура» — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в «Динамо».

Ранее польское издание Pilka Nozna сообщило, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски сообщил главному тренеру команды Сандро Шварцу, что покинет клуб по окончании сезона.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Себастьян принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.

Новость по теме
Источник: Себастьян Шиманьски завершит сезон в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022