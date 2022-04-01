«Интер» проведёт переговоры с защитником «Челси»
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Миланский «Интер» планирует провести переговоры с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, который в конце сезона станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
В услугах 29-летнего немецкого футболиста заинтересован ряд европейских команд.
Ранее сообщалось, что желающим подписать контракт с Рюдигером придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют его агенты.
Представители немецкого защитника понимают, что претендентов на бесплатное подписание Рюдигера будет много, поэтому пытаются согласовать наиболее выгодные условия для себя и Антонио.
Основными претендентами на Рюдигера считаются «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».
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